Nora de Maria João Abreu: “Não teve filhas de sangue mas teve muitas do coração”

Rita Raposo recordou que Maria João Abreu “não teve filhas de sangue”, mas deixou muitas de coração. A companheira de Ricardo Raposo garantiu que continua a falar com a atriz que morreu a 13 de maio.

A nora de Maria João Abreu revelou o papel maternal que a intérprete tinha na vida de algumas colegas de profissão, adiantando que os cuidados e a preocupação no pequeno ecrã transpareciam no quotidiano.

“A João não teve filhas de sangue mas teve muitas filhas do coração. Cada menina que fez de filha da João – na ficção, por exemplo – sentiu que, mesmo quando as câmeras paravam de gravar, o amor que a João nutria por elas era genuíno e ficava cravado no seu coração de verdade”, afirmou. “Não teve filhas de sangue, mas aqui deixou muitas filhas sem mãe. Continuo a falar com ela e ela continua a responder”, acrescentou Rita Raposo.

A companheira do filho de Maria João Abreu lembrou a sua chegada à família e a forma como foi recebida: “Os Joões ensinaram-me sobre o amor. Em 2009, acolheram-me em sua casa e passei a fazer parte da família Abreu-Soares”.

“A casa dos Joões vai continuar a ser a casa dos Joões e nós continuaremos a ser uma família com todo o amor e proteção que a João nos ensinou a sentir uns pelos outros. Pessoas novas vão surgir e nós continuaremos a fazer o melhor possível para conseguir transmitir o seu testemunho”, rematou.

Rita e Ricardo Raposo têm em comum dois filhos: Matias, de cinco anos, e Noah, de três.