Nos Estados Unidos, Cristina Ferreira confessa que “sair à noite é para valentes”

Cristina Ferreira confessou, esta sexta-feira, 2 de dezembro, que sair à noite em Chicago, nos Estados Unidos, é para os mais valentes.

Antes de abandonar o hotel para jantar, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI contou, no perfil de Instagram, que se torna difícil sair à noite com o frio que se faz sentir em Chicago e os quilómetros que teve de percorrer durante o dia para conhecer a cidade.

“Sair à noite é para valentes em Chicago. No primeiro dia não dá. Vinte quilómetros nas pernas, ‘jet leg’, frio, cansaço e uma cama boa no hotel. Já cá estamos”, referiu, adiantando que levou uma peça da coleção de roupa a que dá nome.

A também apresentadora do “Big Brother” aproveitou para visitar um bar “pop-up” que só abre na época natalícia em Chicago. Assim que aterrou, a comunicadora passeou pela cidade.

“Já fizemos mais de dez quilómetros, subimos às alturas, fomos ao museu de arte de Chicago, com uma das maiores coleções do mundo, parámos no mercado de natal, onde comemos uma sanduíche de raclette divinal, com pickles”, contou, a meio do primeiro dia, nas redes sociais.