Noua, namorada de Cifrão, partilha novo registo da gravidez

Noua está prestes a dar à luz. A bailarina recorreu às redes sociais para mostrar um novo registo da barriguinha e somou elogios.

Noua, namorada de Vítor Costa, mais conhecido como Cifrão, utilizou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre a gravidez. Nas fotografias, a bailarina mostrou-se a tapar o “pacotinho de amor” com um chapéu e, logo a seguir, vaidosa com as mãos a segurar a barriga.

Na caixa de comentários, os seguidores elogiaram. “Está quase a chegar o grande momento, de conheceres o teu bebé… uma horinha bem pequenina tudo a correr bem”, “Estás tão linda meu amor” e “Maravilhosa, tudo a correr bem” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que os D’ZRT, banda da qual Cifrão é integrante, tem o último concerto da digressão “Encore” agendado para dia 19 de agosto, no Estádio do Algarve, em Faro. Nos últimos dias, a banda anunciou um convidado surpresa: FF.

Após ter anunciado a gravidez em abril, foi no concerto que marcou o regresso da banda aos palcos que Cifrão anunciou o sexo do bebé. O casal está à espera de uma menina.