Noua relembra vida antes da maternidade, mas refere que “não trocava este momento por nada”

Através das redes sociais, Noua Wong, companheira de Cifrão, recordou a vida pré-maternidade, mas afirmou que “não trocava este momento por nada”.

Há pouco mais de dois meses, Noua Wong deu as boas-vindas à primeira filha, Zaya, fruto da relação que mantém com Cifrão, membro dos D’ZRT. Desde então, a bailarina tem partilhado alguns registos nas redes sociais.

Desta vez, Noua “andou no baú” e resgatou uma fotografia da época em que ainda não era mãe. “Vi está foto e deu-me vontade de arranjar-me e sair”, começou por referir.

“Neste momento estou sentada e no meu colo está o meu pedaço de sonho ‘desmaiada’ depois do peitinho. Não trocava este momento por nada, será que vou querer sair do casulo?”, acrescentou.

Recorde-se que, poucos dias após o nascimento da pequena, Noua e Cifrão viveram momentos delicados: “No início da semana, despedimo-nos da nossa amiguinha de 14 anos… e que buraco ficou no lugar dela… sabemos que os nossos amiguinhos de quatro apoios têm menos tempo para andar por estas bandas mas, ainda assim, não estávamos e nunca estaríamos preparados para a despedida”, disseram, na altura, referindo-se à cadela Shiva.