Nova imagem de Rita Pereira em biquíni nas Seychelles torna-se viral

Rita Pereira continua a desfrutar de umas curtas férias nas ilhas Seychelles, onde comemorou a chegada aos 40 anos. A nova fotografia em biquíni tornou-se viral.

Depois do topless… o biquíni. Rita Pereira continua a descansar no paraíso das ilhas Seychelles, ao lado do namorado, o produtor de música Guillaume Lalung, e a mais recente foto em biquíni com padrões tigresa está a ficar viral nas redes sociais e conta já com quase 50 mil gostos.

Os comentários dos fãs são às centenas, com destaque para o da grande amiga Carina Caldeira: “E essa barriga chapada, amiga?”

Foi nas ilhas Seychelles, no Constance Lemuria Resort, que Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, celebraram a chegada da atriz da novela da TVI “Quero é Viver” aos 40 anos.

Um gongo marcou a entrada de Rita Pereira no local e, rapidamente, a intérprete aproveitou o melhor que as ilhas têm para oferecer, nomeadamente as águas azuis turquesa e as refeições em locais com vista para o mar, por exemplo, no “The Nest”, situado por cima das rochas.