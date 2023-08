Nova Iorque é o seu destino? “A Pipoca Mais Doce” ajuda

“A Pipoca Mais Doce” e o filho Mateus rumaram até Nova Iorque. A influenciadora, nas redes sociais, partilhou dicas do que visitar na cidade.

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, surpreendeu o filho mais velho, Mateus, com uma viagem a Nova Iorque. Nas redes sociais, tem partilhado fotografias do seu passeio com o filho e também algumas dicas do que deve visitar quando chegar à cidade norte-americana. “Coisas para fazer em Nova Iorque”, apelidou a influenciadora.

“Meus bons amigos, NY é para os duros no que toca a andar. Parece que é tudo perto, mas depois a pessoa faz-se ao caminho e são não sei quantos quilómetros até se chegar a algum lado. Claro que ao fim do dia as pernas querem desistir de viver, mas é o que temos. O Mateus foi logo avisado que vai ter der andar muito, por isso não quero cá queixumes. Vimos com os dias contados, por isso é para ver o máximo e o plano é para seguir. Sim, vim com plano do que fazer a cada dia e com todos os bilhetes comprados, que viajar com miúdos não dá para grande improviso”, começou por escrever.

As dicas da “Pipoca” misturam “os clássicos todos” e “coisas novas”. Recomenda então visitar a Times Square, o Empire State Building, a Vessel e o Edge Sky Deck.

Já na zona sul da cidade, Ana Garcia Martins deixou outras dicas: a famosa Estátua da Liberdade e o Memorial do 11 de setembro, que engloba várias atividades, como o One World Trade Center, as fontes, o museu e o The Oculum.