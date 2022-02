Nova novela da TVI vai parar devido a caso de atriz com Covid-19

“Bem Me Quer”, a novela que a TVI vai estrear na próxima segunda-feira, vai parar, devido a um caso de Covid-19. A “TV 7 Dias” escreve que se trata da atriz Angie Costa.

A intérprete de “Bem Me Quer” estará infetada com Covid-19, anuncia a “TV 7 Dias”, o que levou a produtora Plural a parar as gravações e a alterar os planos de trabalho.

“A Plural confirma que um elemento da equipa da novela ‘Bem Me Quer’ realizou testes de despiste à Covid-19 com resultado positivo. Os planos de gravação estão a ser alterados”, adianta, em comunicado, a produtora de novelas da TVI.

Recorde-se que Angie Costa é a namorada do membro dos D.A.M.A Miguel Coimbra, que confirmou estar infetado com a Covid-19.

Na semana passada, a atriz São José Correia teve um teste considerado “inconclusivo” ao novo Coronavírus.