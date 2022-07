Novo amor? José Carlos Araújo em clima de romance em festival

José Carlos Araújo está a viver um novo romance. O jornalista foi visto com a companheira no festival Super Bock Super Rock 2022, em Lisboa.

Milhares de pessoas deslocaram-se até ao Parque da Nações para assistir aos concertos da edição deste ano do SBSR, entre o dia 14 e 16 de julho. Entre os que marcaram presença destaque para o editor geral da CNN Portugal.

De acordo com as fotografias divulgadas pela revista “Nova Gente”, o também jornalista esteve de mãos dadas com Carla Aves, que trabalha como assessora de comunicação.

Foals, A$AP Rocky, Da Baby, Metronomy, Jamie XX, Lhast, T-Rex, Mayra Andrade, Local Natives, C. Tangana, Leon Bridges, Nathy Peluso, Hot Chip, Flume e Woodkid foram alguns dos artistas que passaram pelos palcos do Super Bock Super Rock 2022.

Lembre-se que o festival estava acertado para acontecer na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco. No entanto, devido ao estado de contingência decretado pelo Governo, o evento passou para o Altice Arena.