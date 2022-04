Novo namorado? Jani Gabriel surge abraçada ao médico veterinário André Santos

Jani Gabriel surgiu, esta terça-feira, 29 de junho, abraçada ao médico veterinário André Santos durante as férias com os amigos no México.

A apresentadora terminou a relação amorosa com Rui Porto Nunes e apagou as várias fotografias que tinha com o ator nas redes sociais. Agora, a comunicadora apareceu abraçada a André Santos, médico veterinário frequente no matutino “Dois às 10” (TVI).

A fotografia em questão foi partilhada pelo médico veterinário no perfil de Instagram, numa publicação em que colocou mais três fotografias do grupo de amigos a passear no território mexicano.

Jani Gabriel e André Santos estão no México com Ricardo Martins Pereira, ex-marido de Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, e a sua namorada, Sara Veloso.