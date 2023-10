Novo namoro à vista? Taylor Swift assiste (novamente) a jogo de Travis Kelce

A cantora norte-americana Taylor Swift pode estar a viver um novo romance ao lado de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs.

Apesar do romance ainda não ter sido confirmado, Taylor Swift parece cada vez mais próxima de Travis Kelce. A cantora esteve em Los Angeles, na antestreia do seu filme, “Taylor Swift: The Eras Tour”, mas voou rapidamente para o Missouri, onde assistiu ao jogo dos Kansas City Chiefs frente aos Denver Broncos.

Mais uma vez, Taylor Swift mostrou-se próxima da mãe do jogador, Donna Kelce, e vibrou com as conquistas da equipa. No jogo, que decorreu no Arrowhead Stadium, na noite desta quinta-feira, 12 de outubro, a cantora norte-americana festejou, também, ao lado de Brittany Mahomes.

Recorde-se que no podcast “New Heights” que partilha com o irmão Jason, Travis Kelce falou sobre os rumores de um possível relacionamento com a intérprete de “Love Story”.

“Então, Trav, como te sentes com o facto de a Taylor Swift te ter colocado no mapa?”, brincou o irmão, Jason Kelce. “Achei incrível que todos no camarote só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Os amigos e a nossa família. Ela estava incrível, toda a gente estava a falar sobre ela de maneira excelente e, ainda por cima, o dia foi perfeito para os Chiefs”, respondeu, referindo-se a um outro jogo a que a artista já tinha assistido.