Novo romance? Rosalía aparece de mãos dadas com ator

Rosalía terminou a sua relação com Rauw Alejandro em julho. Passado alguns meses, a cantora surge de mãos dadas com ator norte-americano.

Rosalía está solteira desde julho. No verão, a cantora e Rauw Alejandro tiveram o seu noivado terminado. O casal de músicos decidiu seguir caminhos separados.

Passados alguns meses, a artista parece ter encontrado novamente o amor. Vários rumores rondam a Internet sobre um possível romance entre Rosalía e Jeremy Allen White, ator norte-americano que protagoniza a série “The Bear”.

Ambos já foram apanhados pelos “paparazzi” várias vezes. Mais recentemente, foram vistos de mãos dadas.

Segundo a revista norte-americana “US Weekly”, Rosalía e Jeremy Allen White “começaram a namorar recentemente”, afirmou fonte à publicação. “Começaram como amigos”, acrescenta.

Além da cantora, que se separou no verão, também o ator terminou o seu casamento este ano com Addison Timlin, com quem tem dois filhos, Ezer Billie e Dolores Wild.