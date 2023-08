Novos detalhes revelados sobre a separação de Catarina Siqueira

Esta quinta-feira, dia 3, foi anunciada a separação de Catarina Siqueira e Marcos Campos. No programa “Dois às 10”, novos detalhes foram revelados.

Esta quinta-feira, dia 3 de agosto, foi um dia, mais uma vez, marcado por uma separação. Catarina Siqueira – que ficou conhecida na série juvenil “Morangos com Açúcar” e voltou a ganhar destaque por participar no “Big Brother Famosos” da TVI, recorreu às redes sociais para anunciar o fim da relação com Marco Costa. O casal estava junto há quase duas décadas e tem uma filha em comum, a pequena Luz.

O assunto foi comentado, na manhã desta sexta-feira, no “Dois às 10”, pelos apresentadores e o painel de comentadores, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero.

Gonçalo Quinaz começou por avançar que a separação já aconteceu “há muitos meses”, embora não fosse do conhecimento público.

“Este é um casal que está muito bem resolvido. Eles já estão separados há algum tempo. Continuam a fazer planos a três, com a Luz. Eu continuo a vê-los em teatros, continuo a vê-los a ir ao cinema, continuamos a privar…”, contou o comentador.

“Não houve traições, como se está a especular. Não houve faltas de respeito”, acrescentou.

“Segundo aquilo que vou falando com a Catarina, isto já é um problema de há muito tempo. Ao fim de algum tempo de relação, se calhar, deixa-se de se amar. Deixa-se de ser aquele papel de mulher e marido e passa-se a ser amigos. Esta era a fase em que já viviam de há muito tempo para cá. Eram amigos a viverem juntos”, afirmou.