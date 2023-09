NSYNC estão de volta. Grupo integra banda sonora do filme “Trolls 3 – Todos Juntos”

O grupo NSYNC, que fez sucesso na década de 90, reuniu-se para fazer uma nova música, que será integrada na banda sonora de “Trolls 3 – Todos Juntos”.

É oficial: Os NSYNC estão de volta para alegria dos fãs. Depois de se ter reunido para os MTV Video Music Awards, que decorreram em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o grupo irá fazer parte da banda sonora do filme “Trolls 3 – Todos Juntos”.

A banda composta por Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez e Chris Kirkpatrick interpreta o tema “Better Place”, que já pode ser ouvido no novo trailer do filme infantil.

Foi no início do milénio que os NSYNC, intérpretes de temas como “Bye bye bye” e “It’s Gonna Be Me”, deixaram de produzir novas músicas. Durante a cerimónia, entregaram um dos prémios a Taylor Swift, que não conseguiu esconder o entusiasmo ao ver a banda novamente junta.