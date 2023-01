Nucha assinala o aniversário da filha: “Amo-te muito”

Nucha está em clima de festa, pois a sua filha, Catarina, completou 30 anos, esta quinta-feira, 19 de janeiro.

Nas suas redes sociais, a cantora fez questão de destacar a data e ainda se declarou à filha. “Faz 30 anos que a minha vida mudou quando te aninhaste no meu peito. Momento que ainda o sinto como se tivesse sido ontem”, começou por dizer.

“O tempo passou tão depressa que nem dei conta… trinta anos depois ainda te vejo como a minha bebé. A minha bebé/mulher está de parabéns e o orgulho que sinto pelo ser humano maravilhoso que criei é inexplicável!” continuou.

“Só posso agradecer a Deus por me ter escolhido para ser a sua mãe! Obrigada minha filha pela força que me dás todos os dias, para nunca sairmos do nosso foco”, prosseguiu.

“Sermos felizes com saúde e sempre dedicadas ao trabalho que cada uma, na sua área, entregamo-nos com muito empenho e amor! Muitos parabéns, minha princesa linda! Amo-te muito!” rematou.