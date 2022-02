Nucha revela como ultrapassou dificuldades durante a pandemia

Nucha esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, esta segunda-feira, 1 de novembro, e revelou como viveu a pandemia e as suas dificuldades.

Sem espetáculos marcados, a cantora, de 55 anos, teve que se dedicar a outras áreas para conseguir ultrapassar esse período.

“Quando não tinha muitos espetáculos, tinha o plano B, que era ser relações públicas. De 2019 para 2020 iria comemorar os meus 30 anos de carreira e tinha uma tour marcada”, começou por dizer.

No entanto, com a situação pandémica, a cantora foi forçada a reinventar-se. “Sinto-me uma privilegiada, quase dois anos depois, porque se pensei no princípio que o mundo ia acabar para mim, tinha outra arte. Era artesã há muitos anos, mas fazia assim as coisas por ‘hobbie’”, acrescentou.

Atualmente, devido à falta de convites, o artesanato é a sua atividade principal. A intérprete recordou que começou o seu negócio mostrando as suas peças no perfil de Facebook.

“Como cantora, depois disto estar mais aberto – e ainda bem que já há colegas no ativo e a trabalharem – para ser honesta, não tenho contactos nenhuns para espetáculos. Tenho saudades do palco, porque é amor, mas por outro lado sinto-me tão feliz a fazer bijuteria que acabo por não sentir tanto essa tristeza, porque estou realizada”, rematou.