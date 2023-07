“Nunca desejei ser mãe de menina”. A resposta de Núria Madruga a seguidora

Uma seguidora questionou Núria Madruga sobre o como é ser mãe só de meninos. A atriz aproveitou o facto de ser uma pergunta recorrente e respondeu.

Núria Madruga recorreu às redes sociais para responder a uma pergunta feita por uma seguidora. “Como é só ser mãe de meninos? Não ficas triste de não teres uma menina?”, questionou a cibernauta.

“Vou aproveitar para responder a esta questão, que acredito que não tenha maldade, assim como todas as perguntas ou afirmações que ainda fazem ou faziam quando estava grávida: ‘Se andamos a tentar a menina’; ‘Ainda vão à procura da menina?’; ‘Giro era agora uma menina’… e tantas outras”, escreveu.

“A verdade é que eu nunca desejei ser mãe de menina, respeito quem tenha esse desejo, assim como têm de ter um rapaz, mas eu, das três vezes que estive grávida, nunca me ouviram dizer ‘queria tanto uma menina’. Eu AMO ser mãe de rapazes, dos meus rapazes, não trocava esta minha experiência na maternidade por nada deste mundo. Eu sou mãe de quatro rapazes maravilhosos que me escolheram para ser mãe deles e me deram este privilégio”, acrescentou.

“Triste, fiquei eu quando os meus filhos estiveram dois meses na neonatologia (e talvez por isso eu saiba que o mais importante é a saúde e não o sexo da criança). Triste fico, sim, quando os meus filhos estão doentes. Triste também estou quando alguém da minha família está no hospital doente. Triste, mas muito mesmo, é já não ter um dos pilares mais importantes da minha vida comigo, o meu Pai. E tanto que ele amava os seus netos. Triste são julgamentos e observações como estas, como se isso determinasse o Amor que temos pelos nossos filhos. Por isso, reforço, mas acho que a maioria já sabe, ser mãe destes quatro miúdos é a melhor coisa da minha vida”, rematou.

Núria Madruga é mãe dos gémeos Salvador e Sebastião, de Lourenço e do Vicente, frutos do relacionamento com Vasco Silva.