Nuno Azinheira responde às críticas ao corpo: “Não é agradável, mas não me magoou”

Nuno Azinheira foi alvo de críticas em relação à forma física e comentou a polémica no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras.

Depois da polémica com Maria Botelho Moniz, foi agora a vez de Nuno Azinheira, comentador do programa “Passadeira Vermelha”, transmitido pela SIC Caras, ser alvo de críticas ao corpo.

No jornal “Tal & Qual”, na coluna de Joaninha Sousa Botelho, pôde ler-se: “E o que terá passado pela cabeça do queridíssimo Nuno Azinheira para nos presentear com as suas elegantes fotos em tronco nu ao sol do Algarve? Credo! Querido, ao abrigo das regras de hoje em dia, tenho a dizer que o menino está magnífico, nem gordo, nem magro, antes pelo contrário, mas não leve tão a peito os novos tempos e use mas é uma camisinha às flores, que lhe fica lindamente e fica sempre ótima na praia. Seu magano”.

O comentador começou por frisar que são raras as fotografias que partilha “em tronco nu”, mas, mesmo que partilhasse, era um problema seu: “O Instagram é meu, eu partilhava o que queria”.

Nuno Azinheira está num processo de reeducação alimentar há dois anos e meio e, por isso, esta é a primeira fotografia que partilha “em tronco nu, de corpo completo”. O jornalista já perdeu 30 quilos: “Sinto-me hoje melhor com o corpo, mais confiante e, portanto, apeteceu-me publicar”.

Segundo o próprio, a polémica não é equiparada à de Maria Botelho Moniz, porque ele é um homem, e não uma mulher, e porque o “grau de mediatismo” dos dois é completamente diferente. A estrela da TVI arrecada mais de 400 mil seguidores no Instagram, enquanto Nuno Azinheira conta com 22 mil.

“Só soube porque um amigo meu me telefonou. (…) Sou muitíssimo bem resolvido em relação ao meu corpo, quer quando pesava mais 30 quilos, quer quanto peso agora”, explicou.

“Não é agradável, não me magoou, não deixei de dormir, não começou o coração a bater acelerado (…) até porque eu acho uma fotografia bonita, sinceramente, o tipo que está ali é bastante bem-apessoado”, rematou.