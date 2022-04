Nuno Eiró sobre ter estado sem trabalho: “Foi um deserto”

Nuno Eiró lembrou, este sábado, 20 de março, o período em que esteve desempregado, referindo-se a essa fase profissional como um “deserto”.

O apresentador do “Esta manhã”, emitido durante a semana pela TVI, esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes no “Conta-me”. O comunicador recordou a fase, entre 2009 e 2011, que esteve sem emprego depois de ter deixado a SIC.

“Foi um deserto. […] Foi uma altura no meu percurso em que olhas para trás e já foi tudo há muito tempo e olhas para a frente e já não vês nada a acontecer e é por isso que é um deserto. Eu senti-o”, admitiu.

Nuno Eiró assumiu que esse período mais complicado serviu para ganhar força e mudar a sua vida. “Nada vem por acaso, e, se calhar se este deserto não tivesse acontecido, não seria o homem que me fui tornando depois”, afirmou.

“Vejo como o momento menos bom da minha vida, obviamente. Mas vejo-o também como um momento absolutamente proveitoso”, rematou o profissional estação de Queluz de Baixo.

Em janeiro deste ano, o apresentador foi apresentado como a nova cara da estação privada. Nuno Eiró regressou ao quarto canal para apresentar o formato de “infotainment”“Esta Manhã”, ao lado de Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas, Iva Domingues e Susana Pinto.