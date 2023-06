Nuno Graciano afirma que teve um papel decisivo na carreira de Margarida Corceiro

O ex-concorrente do “Big Brother Famosos” Nuno Graciano contou o episódio que levou ao “abre portas” para a fama de Margarida Corceiro.

O nome “Margarida Corceiro” tem sido ouvido e falado bastante nos últimos tempos. A atriz assumiu que o namoro com João Félix havia terminado e os rumores de um romance com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris andavam pelo ar.

No programa do quarto canal “TVI Extra”, Nuno Graciano e Bárbara Parada estiveram a comentar as últimas notícias, quando o nome Margarida Corceiro foi para cima da mesa.

O empresário, apresentador de televisão e ex-concorrente do “Big Brother Famosos” contou então uma história sobre a atriz que não era do conhecimento do público.

“Chegar aqui hoje e falar sobre a Margarida Corceiro tem muita piada e eu vou explicar porquê. A minha história com a Margarida Corceiro é apenas e só esta: estava em Lavre, nas Festas de Lavre, no Alentejo, na tertúlia ‘Casa do Cabecinhas’, há uns seis, sete, oito anos, e um dos tertulianos veio ter comigo – fui batizado, nesse ano, enquanto tertuliano -, um senhor muito simpático, muito bem arranjado, e disse-me assim: ‘Nuno, tenho uma filha muito bonita e acho que ela tem jeito para estas coisas da televisão’”, começou por contar.

“Disse-lhe assim: ‘Não me leve a mal, mas isto é recorrente. As pessoas, normalmente, vêm dizer-me que têm filhos bonitos e com jeito para isto e para aquilo’. Ele respondeu: ‘Acho que o Nuno não está a perceber. A minha filha é mesmo muito bonita’. Pedi-lhe, então, para me mostrar uma fotografia. Mostrou-me a fotografia e eu disse: ‘A sua filha não é muito bonita, a sua filha é linda! Vou, neste momento, ligar para o Tó Romano, da Central Models, para você ir com a sua filha à Central Models’”, recordou Nuno.

“Foi para lá, trataram dela até hoje, ela tinha 14 anos, e eu continuo a estar nas tertúlias com o pai. Se quiseres, fui eu que dei este tiro da Corceiro, mas ainda não conheci a miúda ao vivo. O pai dela até brinca com isso: ‘Para o ano, trago a minha filha. Temos de combinar para estares com a minha filha’. Dizem que fui eu que a ajudei… não fui nada, foi o talento dela e o facto de ela própria ser uma menina linda. Mas também é muito culta e muito inteligente”, continuou.

“Tenho um carinho muito grande por esta miúda e se, de alguma forma, a ajudei, ainda bem e ela que faça um longo caminho”, terminou.