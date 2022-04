Nuno Graciano desabafa sobre a falta da televisão: “Sou mais triste!”

Nuno Graciano esteve à conversa com Cristina Ferreira no confessionário do “Big Brother Famosos”, na TVI, na gala deste domingo, 10 de abril, e recordou o período em que fazia televisão e a falta que esta lhe faz.

O apresentador revelou uma enorme vontade em voltar ao pequeno ecrã.

“Tenho vontade de fazer televisão. É o que amo fazer. Acordo todos os dias a pensar nisso. Neste momento, apesar de estar ligado a outras áreas, a televisão faz-me muita falta. Há muitos anos que, todos os dias, acordo a pensar em televisão e isso não me está a deixar ser o Nuno que eu era antigamente”, confessou.

De seguida, Cristina Ferreira questionou o concorrente sobre o facto de se sentir mais triste com a sua situação atual.

“Sou mais triste! Sou pior pai, pior filho, pior irmão, porque não estou a conseguir energizar-me a mim… Imaginem o que é todos os dias acordar, há muito tempo, com um nó na garganta […] É uma paixão enorme, talvez a maior paixão da minha vida: comunicar. E sempre o fiz com bons resultados, ainda por cima, em diversos tipos de programas. Nunca percebo por que não estou a trabalhar, é uma pergunta constante na minha cabeça”, afirmou.