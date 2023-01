Nuno Graciano estreia-se como comentador na TVI

O apresentador aceitou o desafio do quarto canal e estreou-se, esta segunda-feira, 2 de janeiro, como comentador do programa “A Ex-periência”.

Depois de muito tempo afastado do pequeno ecrã, o também empresário esteve no “Dois às 10”, conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, como comentador do novo “reality show”.

Cláudio Ramos referiu que era a estreia de Nuno Graciano e o comunicador não se deixou ficar agradecendo o convite.

“Estou muito contente, muito feliz, muito obrigado por me terem convidado”, disse.

Além de Nuno Graciano, também Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco estiveram no formato das manhãs para comentar tudo o que se passou na estreia de “A Ex-periência”, este domingo, 1 de janeiro.