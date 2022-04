Nuno Homem de Sá apresenta a nova namorada

Mistério desfeito: Nuno Homem de Sá apresentou, finalmente, ao público, a nova namorada, depois de o casal se ter conhecido “online”.

Alguns meses depois de ter voltado a namorar, Nuno Homem de Sá apresentou, finalmente, a nova cara-metade.

O ator, que participou no “Big Brother Famosos”, da TVI, tinha confessado que o casal se apaixonou “online” e, neste domingo, nas redes sociais, partilhou a primeira imagem. “Amor da minha vida. Sou teu, para sempre”, garantiu.

À N-TV, o ator, que comenta o “Big Brother Famosos” e vai gravar uma nova novela para a TVI, já tinha confessado que estava “duplamente apaixonado” e revelou como tudo começou: “Recebi milhares de mensagens no Instagram e decidi que o mínimo que podia fazer era responder individualmente a cada uma. Era a minha retribuição, porque as pessoas foram muito queridas”.

“Houve uma mensagem que me saltou à vista e que dizia algo do género: ‘O mundo precisa de mais Nunos’. Agradeci as palavras simpáticas e ela perguntou quando nos voltaríamos a ver. Respondi que podia ser um café ou esperar pela próxima novela da TVI. E a partir daí… pumba! Já estivemos um com o outro, não fazemos outra coisa”, resumiu na festa de aniversário do quarto canal.