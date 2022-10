Nuno Homem de Sá comenta expulsão da namorada do “BB”: “Não estava à espera”

Nuno Homem de Sá comentou a expulsão da namorada do “Big Brother 2022” (TVI), que abandonou a casa este domingo, 23 de outubro.

Após Frederica Lima ter sido expulsa do “reality show”, com 54 por cento dos votos, o ator admitiu que ficou surpreendido com a expulsão, mas confessou estar “contente” por esta ter ficado mais tempo no jogo do que o intérprete.

“Não estava à espera, certamente, mas estou super contente. A sério, já foi demais, ela conseguiu ultrapassar as minhas quatro semanas, que era o meu recorde, ela já fez seis”, disse, em conversa com Cristina Ferreira na gala, em direto.

“Estou super contente como deves imaginar, para mim acabou o jogo hoje. Está tudo bem”, acrescentou Nuno Homem de Sá, em jeito de balanço final sobre a participação de Frederica Lima no jogo.

Lembre-se que o ator e a namorada começaram por entrar no “Big Brother 2022” como dupla, contudo, o artista acabou por ser o primeiro expulso do formato.