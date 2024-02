Nuno Homem de Sá defende-se de acusações de violência: “Não bato aos meus filhos e ia bater numa mulher?”

Nuno Homem de Sá defendeu-se neste fim de semana das acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada, Frederica Lima.

Frederica Lima acusou o ator Nuno Homem de Sá de violência doméstica e, em declarações à revista “Nova Gente”, o intérprete defendeu-se.

“Zero preocupação. Não bato aos meus filhos e ia bater numa mulher? Por amor de Deus. Disparate, absurdo”, começou por referir, à margem da recente gala do 31.º aniversário da TVI realizada no passado domingo no Casino Estoril.

“Nunca se passou absolutamente nada, tirando aquele facto que já falei em que atirei uma mesinha. Foi uma vez que me passei completamente e atirei ao chão após ter sido provocado”, rematou Nuno Homem de Sá.