Nuno Homem de Sá e Frederica Lima admitem que querem ter filhos

Nuno Homem de Sá e Frederica Lima marcaram presença no programa “Em Família”, na TVI, este sábado, 28 de maio, e fizeram algumas revelações.

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua, o ator comentou a polémica e troca de “farpas” com Gonçalo Quinaz, na casa do “Big Brother – Desafio Final” e revelou o desejo de ter mais filhos.

O intérprete surgiu em estúdio acompanhado por Sofia, de 11 anos, a sua filha mais nova, e rapidamente foi confrontado pelos apresentadores: “Mas vem mais uma?”, quis saber Maria Cerqueira Gomes.

“Sim, estamos a pensar no assunto”, assegurou Nuno Homem de Sá enquanto Frederica Lima sorria.