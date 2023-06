Nuno Homem de Sá e Frederica Lima reagem com humor aos rumores de separação

Com muitos rumores de uma crise no relacionamento e de separação, Nuno Homem de Sá e Frederica Lima reagiram aos comentários.

Os rumores de uma crise no relacionamento ou de uma separação não foram exclusivos para Ronaldo e Georgina. Nuno Homem de Sá e Frederica Lima têm sido alvo das mesmas suposições. Tudo começou a partir do momento em que a ex-concorrente do “Big Brother 2022”, alegadamente, deixou de seguir o ator nas redes sociais e de algumas mensagens emotivas que publicou.

Tanto Nuno como Frederica já reagiram a toda a narrativa que os tem envolvido. E como se estivessem num concerto de comédia. “Sou o Nuno Homem de Sá. A Frederica já não me segue, e já me segue, e a qualquer minuto pode deixar de me seguir outra vez. Estou tão triste, tão zangado”, ironizou Frederica Lima.

Por sua vez, Nuno Homem de Sá, respondeu no mesmo estilo: “Olá, maltinha. Sou a Frederica Lima e gostava de esclarecer aqui que não deixei de seguir o Nuno, porque quis. Caiu-me o frasco do verniz, estava a pintar as unhas em cima do botão ‘deixar de seguir’ e aconteceu, foi por uns momentitos”.

Contudo, brincadeiras à parte, Frederica explicou que tem vivido tempos mais difíceis, logo as mensagens emotivas nas redes sociais, mas que nada tem a ver com o companheiro.

Frederica perdeu o seu companheiro de quatro patas há pouco tempo e encontra-se de luto. “Na semana passada, morreu o meu Rocky, que me faz muita falta. As minhas publicações de tristeza, saudades, etc, são sobre ele. Estava e estou triste, a recuperar é certo, mas com o Rocky na cabeça e no coração”.

A namorada do ator conclui: “Perdemos o nosso Nico, o mais velhote, e o meu Rockyto há uma semana, numa cirurgia. Estamos de luto, cheios de saudades dos nossos patudos e queremos estar sossegados”.