Nuno Homem de Sá faz declaração de amor a Frederica Lima

Nuno Homem de Sá fez questão de declarar publicamente, esta sexta-feira, 23 de setembro, o amor que nutre pela namorada, Frederica Lima.

O ator foi o primeiro expulso do programa “Big Brother 2022”, da TVI. Mesmo estando cá fora, o intérprete continua a demonstrar o seu apoio à companheira, com quem entrou em dupla no “reality show”.

“Os caminhos do amor são misteriosos. Amo-te com tudo o que já tive, tenho e terei! Frederica, paixão eterna da minha alma”, escreveu o intérprete no InstaStories, do Instagram.

Lembre-se que o casal começou a namorar depois da participação de Nuno Homem de Sá na primeira edição do “Big Brother Famosos”, de 2022.

A declaração de amor do ator surge numa semana em que Frederica Lima está nomeada para ser expulsa da edição mais recente do “BB”. Ana, Catarina Severiano e Mafalda também enfrentam a possibilidade de saírem da casa.