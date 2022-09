Nuno Homem de Sá: “Parece que sou maluco”

Depois de ter feito gestos obscenos em frente às câmaras e perdido a cabeça, Nuno Homem de Sá justificou a sua atitude aos colegas do “Big Brother”.

Nuno Homem de Sá foi o primeiro concorrente a ser expulso nesta edição do “Big Brother” mas, antes, esteve envolvido em polémica, quando foram passadas imagens na gala deste domingo em que surge a fazer gestos obscenos e de cabeça perdida.

O ator acabou por pedir desculpas à produção e justificou a atitude com o facto de as luzes da “casa mais vigiada do país” terem ficado ligadas até de madrugada.

“Vocês mostraram aqui um bocadinho e não mostraram o resto, parece que eu sou maluco. Nós estivemos mais de uma hora até apagarem a luz”, afirmou, em direto.

“Exaltei-me porque andaram-me a tourear, completamente. Nós estamos aqui enquanto profissionais, porque nos pagam para estar aqui. Exigimos o mesmo da produção. Estamos no quarto, às 4.00 H, pedimos à produção para apagarem as luzes”, concluiu Nuno Homem de Sá.