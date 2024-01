Nuno Homem de Sá “reage” após queixa de Frederica Lima por violência doméstica

Frederica Lima terá acusado Nuno Homem de Sá de violência doméstica. Ator reagiu e partilhou vídeo sobre narcisismo e “gaslighting”.

Na internet, começaram a ser publicadas notícias sobre a possível queixa de violência doméstica de Frederica Lima a Nuno Homem de Sá, que terá acusado o ator agressão física, além de violência verbal e psicológica.

Nas redes sociais, o artista parece ter “reagido” às notícias com um vídeo sobre narcisismo e “gaslighting”, um tipo de manipulação psicológica na qual as informações são distorcidas para que a vítima comece a duvidar de si própria. Na legenda do vídeo publicado, o ator escreveu: “Familiar?”.

“‘Bating’ ou ‘iscagem’ é uma técnica de abuso em que a pessoa narcisista vai provocar a vítima para favorecer o ‘gaslighting’ e a campanha de difamação. A pessoa narcisista vai lançar uma provocação ou uma sequência de provocações com o objetivo de desestabilizar psicologicamente e gerar stress emocional na vítima, deixando-a mais suscetível a um comportamento explosivo”, ouve-se no vídeo partilhado por Nuno Homem de Sá.