Nuno Markl abandona as dobragens depois de críticas de Luís Mascarenhas

Nuno Markl anunciou que vai abandonar as dobragens depois de ser muito criticado pelo ator Luís Mascarenhas numa entrevista.

Em declarações à “TV Guia”, Luís Mascarenhas criticou vários atores, entre eles o animador da Rádio Comercial. “Havia dois gajos, que são uns craques nas dobragens, o José Jorge Duarte e o Rui Paulo, que foram trocados pelo Rui Unas e pelo Nuno Markl, a malta da moda”, disse o ator, que deu a voz ao “capitão Haddock” no filme “Tintin”.

“‘Tintin: O Segredo do Licorne’. Lembro-me de várias coisas: entre elas, o orgulho de partilhar uma dobragem com o lendário Luís Mascarenhas, um ‘Haddock’ perfeito, e de ele ser bastante simpático comigo quando nos cruzámos brevemente na altura. Afinal, todos estes anos depois, constato que por dentro ele estava a rogar-me pragas Haddockianas!”, começou por referir Nuno Markl no perfil de Instagram. “Uma pena só saber disto agora. As pessoas deviam ser mais sinceras. Não seria o fim do mundo”.

“Ainda assim, e com 51 anos de vida e 30 de carreira a trabalhar em humor e com a voz, há um lado em mim que fica estranhamente lisonjeado por ser apelidado pelo Luís como ‘malta da moda’. Eu que já me acho um dinossauro, estou a sentir-me um jovem adolescente influencer – embora não me lembre exatamente da última vez que mostrei as cuecas nas redes sociais”, ironizou.

“Fiz as dobragens que fiz porque fui convidado e acho que não me safei mal. Dei o litro, e diria que me safei melhor que o Futre – não sei se ele faria o ‘Bing Bong’ do Inside Out como a incrível direção do Carlos Freixo me levou a fazer”.

“Dobrei uma quantidade jeitosa de filmes entre 2006 e 2022. Dá um gozo do caraças, dá bastante trabalho, mas ao longo de todos estes anos, se por um lado me senti acolhido por muitos profissionais da área, também tenho recorrentemente de ouvir o azedume de alguma malta que acha que eu estou lá a mais. Já não estou para isso”, garantiu, de seguida, Nuno Markl.

“Tendo em conta que não preciso na minha vida nem do trabalho de dobragem, nem de azedume, creio que esta é uma boa altura para fazer uma grata vénia e reformar-me desse ofício”, acrescentou.

“Apesar de ser um gaiato da moda para o nosso ‘Haddock’, estou velho para estas zaragatas e nem o gozo nem o dinheiro que as dobragens dão pagam a sensação de que, para alguns profissionais da área, sou mais um Futre a dobrar filmes. Termino esta carreira com o ‘Professor Marmelada d’Os Mauzões’. Parece-me um esplêndido final!”, rematou Nuno Markl.