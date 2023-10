Nuno Markl adia caminhada de cinco horas para parar de roer as unhas

Nuno Markl tinha marcado uma caminhada longa para parar de roer as unhas. Contudo, adiou o passeio.

Há alguns dias, Nuno Markl tinha revelado que estava a planear fazer uma caminhada longa, com horas de duração, para esta sexta-feira, 27 de outubro, para ajudá-lo a parar com o vício de roer as unhas. Contudo, adiou esse passeio.

“Caros concidadãos: estava previsto, ao fim da tarde, eu levar a cabo a grande caminhada do roer das unhas. São umas sólidas cinco horas de caminho com diretos pelo meio”, começou por escrever nas redes sociais.

“É também um percurso que – de acordo com as opções do Google Maps – implica andar de telemóvel espetado, a horas escuras, por zonas não particularmente seguras. O que pode estragar uma odisseia bonita. Não é que eu não me saiba defender de meliantes – afinal de contas tive uma aula de judo – mas, vá, é chato”, acrescentou.

A caminhada do radialista estava marcada para de noite. Contudo, além do dia, Markl também alterou o horário.

“Convenhamos que é um bocado parvo fazer isto a um dia de semana ao fim da tarde. É preferível fazermos num fim de semana e a horas mais luminosas. E sim, eu sei que à noite tinha outra mística. Assim sendo, apontemos para o fim-de-semana de 4 e 5 de novembro”, concluiu.