Nuno Markl é alvo de fraude no Instagram: “Não sou eu”

Nuno Markl está a ser alvo de fraude por parte de um internauta no Instagram. No entanto, o radialista mostrou-se surpreendido com a resposta da rede social às denúncias que têm sido feitas de que o perfil não é verdadeiro.

O locutor da Rádio Comercial considerou “bizarro” que uma conta com a mesma fotografia de perfil que a sua, as mesmas publicações e que meta conversa com outras pessoas em seu nome, não seja encerrada pelo Instagram.

“É bizarro que seja esta a resposta que várias pessoas receberam ontem quando denunciaram a conta que se fazia passar por mim. A referida conta tinha a minha foto de perfil, o mesmo texto na bio e fotos de posts meus, além de ter metido conversa com pessoas enquanto ‘Nuno Markl’. Não foi grave (creio que possa ter sido uma criança a fazê-lo), mas grave é o Instagram responder isto a quem denuncia uma usurpação de identidade”, disse.

“Tenho a sorte de ter aqui muitos seguidores, o que acaba por tornar inevitável (por número de denúncias) o fecho de contas destas, como acabou por ser o caso, mas quem tenha menos seguidores arrisca-se a ter clones de si a fazer impunemente o que bem lhes apetece”, prosseguiu.

No final, Nuno Markl fez questão de esclarecer: “Só existe e existirá uma conta Nuno Markl no Instagram. É esta, e tem ali o sinal azul de certificado. Tudo o resto que apanhem e que meta conversa convosco não sou eu”.