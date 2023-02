Nuno Markl arrasa padres acusados de abusos sexuais e pedofilia e diz que Igreja deve pedir “desculpa” na Jornada da Juventude

Nuno Markl arrasou os padres acusados de abuso sexual a crianças. O locutor acredita que a Jornada da Juventude, que se vai realizar em Lisboa, este ano, deveria ser uma altura para pedir desculpas.

O radialista começou por recordar, no perfil de Instagram, que quando abordou o assunto sobre a Igreja foi alvo de críticas. “Lembro-me de ter falado sobre este assunto há uns tempos, no meu Instagram, e de alguém, revoltado, me ter atirado com ‘whataboutism’ à cara: ‘Agora só se fala de abusos sexuais e pedofilia na Igreja, quando há em tantas outras áreas’. Certo. E é sempre mau: não há abusos e pedofilia menos graves do que outros. É sempre mau”, lembrou.

“Ler uma citação de um padre que, depois de cometer um abuso, diz à vítima ‘Deus está orgulhoso de ti’ é a modos que o fim do mundo. É de uma baixeza, de uma abjeção, de um calculismo – é O Mal”, referiu.

“É nestas alturas que adorava que houvesse mais provas concretas e práticas de que Deus existe. Porque me parece que um Deus decente, ao ouvir um representante d’Ele na Terra usar o seu nome para falar de orgulho após uma violação, teria mandado um providencial raio lá de cima para cima deste monstro”, prosseguiu.

Nuno Markl frisou que os padres que são acusados não são condenados, apenas trocam de paróquias. “Em vez disso, nem raio, nem prisão, nem castigo, em tantos casos – apenas silêncios, mudanças de paróquia, e sempre uma altivez tremenda a condenar pecados alheios sem reconhecer os horrendos pecados que se passam entre as suas paredes”, disse.

Na Jornada da Juventude, o locutor acredita que a Igreja deveria aproveitar para refletir sobre os alegados casos de abusos sexuais e pedir desculpa. “Devia ser uma oportunidade histórica para tão gigante instituição refletir, assumir, pedir desculpa e anunciar como pretende lidar com isto no futuro para que seja aquilo que tanta gente em todo o mundo quer acreditar que ela é”, rematou.