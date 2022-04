Nuno Markl ataca Miguel Sousa Tavares por causa das touradas

View this post on Instagram

Mantendo as distâncias, acho óptimo, logo a começar pela distância entre o toureiro e o touro… (eu sei, eu sei, aficionados, podem começar a insultar-me. Eu não levo a mal e já faz parte da nossa dinâmica, não é?) E vá, calma, Miguel. De certeza que o sangue já volta a correr. Mas depois destes meses, não é egoísta querer que uma tradição que é só para alguns, se sobreponha a uma arte que é para todos? Viva a Música, viva a Comédia, e viva a querida equipa do Deixem o Pimba em Paz. Desta vez não pude estar presente, mas tenho grande orgulho em que tenham sido eles a recomeçar a vida dos espectáculos. ❤️