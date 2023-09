Nuno Markl conta sobre o internamento da mãe: “Foi atribulado”

Nuno Markl recorreu às redes sociais para contar que teve um mês complicado devido ao internamento da mãe.

“Este agosto foi atribulado”, confessou Nuno Markl. Foi assim que o comediante começou por contar que o último mês não foi fácil e com desafios pela frente, grande parte devido à sua mãe que teve de ficar internada.

“Este agosto foi atribulado: arrancou com uma queda complicada da minha mãe que lhe valeu uma fratura no maléolo (um osso perto do tornozelo), uma cirurgia no Hospital dos Lusíadas e um internamento no Hospital do Mar, com fisioterapia diária”, começou por contar.

“Não foram semanas fáceis, mas finalmente ela teve alta e pediu-me que usasse o meu Instagram para prestar homenagem à extraordinária equipa do hospital”, revelou.

“O cuidado, a gentileza, a doçura e o super-profissionalismo com que trataram a minha mãe neste mês – tudo foi absolutamente exemplar. Está ela grata e estou também eu e a minha irmã, que nas nossas visitas diárias ao hospital pudemos conhecer algumas dessas pessoas. Obrigado!”, concluiu.