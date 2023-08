Nuno Markl critica a retirada de cartaz sobre abusos sexuais na Igreja

Foram colocados em Lisboa cartazes que recordaram os abusos sexuais na Igreja. Mas, um deles foi retirado, na zona de Oeiras. Nuno Markl reagiu.

Com o início da Jornada Mundial da Juventude e a chegada do Papa Francisco a Portugal, foram erguidos, por Lisboa e arredores, cartazes que lembram os abusos sexuais na Igreja.

“4800 crianças abusadas pela Igreja Católica em Portugal” lê-se nos cartazes colocados em Loures, Lisboa e Algés. Contudo, o que foi afixado em Algés, Oeiras, foi retirado poucas horas depois, por alegada “publicidade”, defendeu a câmara. Essa ação foi criticada por Nuno Markl.

“Não é um cartaz que estraga tão grande festa. Pelo contrário: este cartaz apenas lembra que há um assunto sério, importante, que não pode ser esquecido e que deve ser falado nesta festa. Creio que o próprio Papa Francisco concordará com isto”, começou por escrever o radialista nas redes sociais.

“Este memorial não era ‘publicidade ilegal’, porque, para começar, não é publicidade a nada. Pelo que sei, foi um espaço comprado através de uma recolha de fundos. Democracia é poder lembrar-se que isto existe, nesta altura. Apagar isto não me parece que seja democracia”, disse de seguida.

“Varrer assuntos para debaixo do tapete é prática comum – o problema é que, com este assunto, o tapete fica com um alto de mais de 4800 crianças de altura”, destacou.

Markl escreveu ainda um pouco da sua história e relação com a religião e a família e concluiu: “Quando se diz ‘deixem a justiça tratar do assunto e não chateiem a Igreja’, a questão é que – perdoem-me – mas a Igreja tem mesmo de ser chateada sobre isto. Para que não mais se escondam crimes tão sérios e para que a Justiça possa, como todos queremos, agir. Este cartaz é sobre isso. Não é um ‘o teu mundo tem mais pedófilos que o meu’. Por isso é importante. Por isso não deveria ser retirado (…)”.