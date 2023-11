Nuno Markl declara-se à namorada: “Dois tolos apaixonados”

Esta quinta-feira, 9 de novembro, Nuno Markl utilizou as redes sociais para se declarar à sua namorada.

No Instagram, o radialista partilhou uma fotografia, na qual aparece ao lado da sua amada, ambos sorridentes e dedicou-lhe uma música de David Byrne.

“Já dizia David Byrne: “Two fools in love / So beautiful and strong / The birds in the trees / Are smiling upon them”. [Dois tolos apaixonados / Tão lindos e fortes / Os pássaros nas árvores / Estão a sorrir para eles]. Ele não disse isto numa canção de amor, mas, em querendo, todas as canções são de amor”, escreveu.

