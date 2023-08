Nuno Markl diverte-se com o filho na Disneyland Paris

Com destino a Paris, Nuno Markl levou o filho, Pedro, à Disneyland, onde têm passado uns dias divertidos.

Nuno Markl rumou a um destino conhecido pela animação, diversão, história e melancolia. Situada na capital francesa, o radialista voou até à Disneyland e não foi sozinho. Entre as suas companhias, Pedro, o filho do humorista, está presente.

Nas redes sociais, Markl tem mostrado as suas peripécias e graças pelo parque de diversões em Paris. Entre as fotos que tem partilhado com as personagens da Disney, como o “Buzz Lightyear” e o ursinho “Pooh”, o radialista também fez uma reflexão.

Na fotografia que publicou, vê-se Pedro a segurar na conhecida espada Excalibur e o guionista começou por contar: “Hoje estava a ver o Sir Pedro a tentar sacar a Excalibur na Fantasyland e surgiram torrentes de memórias. A primeira ida dele à Disneyland Paris aos quatro anos, o misto de maravilhamento e desconfiança perante o gigantismo das personagens (e de tudo)”.

“Poucos anos depois, o momento em que, às minhas cavalitas durante o show de luz do castelo e percebendo que já começava a pesar, me disse, a dada altura, ‘papá, põe-me no chão, que já te devo estar a cansar’”, relembrou.

“E agora, aos 14 anos, a alegria adolescente de superar todos os divertimentos mais extremos enquanto o velho pai tira fotos com o ‘Winnie the Pooh’. Tudo passa demasiado depressa, mas acho que temos aproveitado cada momento”, concluiu.