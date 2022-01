Nuno Markl e Ana Galvão sobre o divórcio: “O amor que nos une não morreu”

Quatro anos depois do divórcio, o humorista e a ex-mulher destacaram o “amor” que sentem um pelo outro apesar de o casamento ter terminado.

Depois do lançamento do podcast “Ex-Files”, Nuno Markl e Ana Galvão abordaram o processo da relação e o divórcio, esta quarta-feira, no “Você na TV”, destacando que o amor que os une “não morreu”.

“O amor que nos une não morreu. O amor enquanto casamento, sim, acabou. […] Mas não queremos incentivar ninguém a separar-se”, afirmou a locutora.

Ana Galvão recordou que o divórcio foi “pacífico” e um processo “gradual”. “Começamos a fazer planos e não incluímos a outra pessoa”, referiu. “Temos uma relação muito bonita, adoro este homem”, acrescentou.

Ainda sobre o novo projeto, o ex-casal explicou que quer “mostrar sentido de humor e não fazer disto uma tragédia”.

Recorde-se que o ex-casal tem um filho em comum, Pedro, de 11 anos.