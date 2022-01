Nuno Markl em fim de semana romântico com a namorada

Nuno Markl e a namorada, Teresa, refugiram-se num hotel para um fim de semana romântico. O humorista brincou com as particularidades… da casa de banho.

Nuno Markl, humorista e animador das “Manhãs” da Rádio Comercial e a namorada, a ilustradora Teresa, passaram o fim de semana no hotel The Oitavos. Entre o sol e a piscina e as refeições do “chef”, os dois divertiram-se sob um calor abrasador.

Entre os diversos agradecimentos à unidade hoteleira, houve um particularmente curioso: “Um fim de semana precioso – e onde pude, finalmente, testar e ficar fã para a vida de sanitas com lavagem automática. Que sonho. Vou ter de instalar isto em casa!”, brincou Nuno Markl.