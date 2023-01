Nuno Markl está infetado com covid-19 e adia espetáculo

Nuno Markl viu-se forçado a adiar um espetáculo depois de ter testado positivo para a covid-19.

A notícia foi partilhada pelo radialista através das suas redes oficiais esta quinta-feira, 5 de janeiro.

“Três anos. Três anos a vangloriar-me da minha resistência física perante o bicho. E agora, na semana em que íamos regressar à Altice Arena para o ‘Xmas In The Night’, aí está ele”, começou por referir nas redes sociais.



“Sintomas: os de uma valente gripe. Febre, espirros, ranhos, dor de garganta, dores um pouco por todo o lado, cansaço. Como tenho a vacina em dia, não acredito que ele vá mais longe do que isto. Embora isto seja já razoavelmente chato”, acrescentou.

“Acima de tudo, é triste. É um daqueles timings demolidores. Propus aos meus amigos que fizessem o Xmas in the Night sem mim, que eu gravasse qualquer coisa em vídeo aqui no reino de vírus que é o meu quarto, mas que não se parasse esta máquina gigante feita por e para tanta gente”, continuou, a propósito do espetáculo da Rádio Comercial que estava agendado para este fim de semana e acabou por ser adiado.