Nuno Markl está na sua semana favorita do ano e explica o motivo

Nuno Markl recorreu ao seu perfil de Instagram para confessar que entrou na sua semana favorita do ano e explicou o motivo.

O comunicador partilhou assim uma fotografia sua enquanto ia para o trabalho e aproveitou para fazer uma reflexão.

“Aaaah!… O início da minha semana favorita do ano. Este maravilhoso concentrado de nada que une o Natal ao Fim de Ano…”, começou por dizer.

“Não há trânsito, há lugares para estacionar, há um emocionante silêncio no ar, ninguém liga com deadlines, com missões urgentes, com – nada! Gosto genuinamente de ir trabalhar esta semana. (Embora me questione se mais do que cinco, seis pessoas estarão a ouvir o programa)”, rematou.