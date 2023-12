Nuno Markl explica partilha ousada: “Era isto ou raparmos uma sobrancelha”

Nuno Markl partilhou uma fotografia ousada e, através das redes sociais, explicou que se tratou de um “castigo”, proposto por Bruno Nogueira.

Esta sexta-feira, 8 de dezembro, Nuno Markl subiu ao palco da Altice Arena, juntamente com Bruno Nogueira e Filipe Melo, para apresentar o espetáculo “Uma Nêspera no C*”. Nas redes sociais, o radialista partilhou uma fotografia ousada e, posteriormente, explicou o motivo.

“Não foi um hacker; foi um dos castigos propostos a mim e ao Filipe Melo pelo Bruno Nogueira no palco da Altice Arena. Era isto ou raparmos uma sobrancelha e dois riscos paralelos no cabelo. Coisa que o Filipe Melo fez. Pensando no tempo que uma sobrancelha demora a crescer, optei por publicar a story”, escreveu.

“Foi uma grande, fascinante, hilariante, feliz e horrível noite. Obrigado aos espectadores – foram incríveis e tão doentios como nós”, acrescentou, referindo-se à apresentação.