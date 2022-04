Nuno Markl felicita condecoração de Júlio Isidro: “Moldou muito do que sou”

O animador das “Manhãs” da Rádio Comercial Nuno Markl reagiu à condecoração de Júlio Isidro, ontem, por Marcelo Rebelo de Sousa.

Júlio Isidro foi condecorado esta quinta-feira pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa entregou ao apresentador da RTP a Grã Cruz da Ordem de Mérito e Nuno Markl reagiu hoje ao momento nas redes sociais.

“Já hoje lhe prestámos homenagem no estúdio onde ele fez tantas emissões lendárias de rádio, mas tinha de assinalar aqui o quão merecida é a condecoração que o grande Júlio Isidro recebeu ontem do Presidente, a Grã Cruz da Ordem de Mérito”, começou por defender Nuno Markl.

“O Júlio construiu muito do mundo que respiro e em que trabalho: criativo incessante – algo que continua a ser – muito do que fez em rádio e na TV definiu-nos como espectadores e criadores. As suas ideias de programas e passatempos mantêm-se frescas – qualquer uma poderia ser feita hoje, e seria tão divertida e vencedora como nos anos 80 e 90”.

“Gosto muito do Júlio, e por vezes ainda fico espantado com as voltas que a vida deu e que fazem com que, todas as semanas, eu esteja com ele no mesmo programa de televisão (‘Traz Pra Frente’, na @rtppt Memória) e trate por tu um homem que, desde o ‘Fungagá da Bicharada’ ao ‘Clube Amigos Disney’, passando pelo ‘Passeio dos Alegres’, a ‘Grafonola Ideal’ e a ‘Febre de Sábado de Manhã’, moldou muito do que sou. Do que somos”, rematou Nuno Markl.