Nuno Markl já tem um boneco… e com camisa havaiana

Nuno Markl mostra-se feliz da vida com o novo boneco que o retrata: afinal, está igual ao animador e rádio e guionista… e nem falta a típica camisa havaiana.

“Nunca é tarde para um presente de aniversário que levou tempo a fazer, mas que está”!, congratulou-se Nuno Markl nas redes sociais.

“Obrigado aos muito queridos João Galvão e Micaela por este Pop inacreditável – ponham os olhos no detalhe da camisa havaiana do ‘SpongeBob’ e no rigor da minha penca! – e a minha homenagem ao talento do @soulscustom, que cria Pops por medida que são um espanto”, rematou o animador de rádio e guionista.