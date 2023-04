Nuno Markl mostra bastidores do “Taskmaster” com Diogo Valsassina

Nuno Markl mostrou imagens dos bastidores do programa “Taskmaster”, da RTP1, que vai ser exibido neste sábado à noite.

Diogo Valsassina observa Nuno Markl a tratar do cenário: foi esta a imagem que o segundo partilhou nas redes sociais, a propósito do programa de sábado à noite da RTP1 “Taskmaster”.

“Que diacho estou eu a fazer escarafunchando num candeeiro perante o olhar sarcástico do convidado especial @diogovalsassina?”, questionou Nuno Markl no perfil de Instagram.

“Isto e muito, muito, MUITO mais logo à noite no penúltimo @taskmasterpt desta temporada! No serão da @rtppt 1. Com @ines_ap, @mr_filadagodaaa, @jessica_athayde, @toyferraofficial, sob o escrutínio do Taskmaster @vascopalmeirim. Visionai!”, desafiou o apresentador.

Recorde-se que, há duas semanas, Nuno Markl celebrou os bons resultados do “Taskmaster” nas audiências.

“Que felicidade ser parte de um programa que dá tanta alegria a tanta gente. Obrigado a todos por isto. Assim vale a pena levar com mousse na tola, conta no Tinder, marcação de convívio na casa da Kikas, inscrição na ginástica do Sporting e humilhação urinária aeronáutica!”, resumiu.