Nuno Markl mostra-se rendido às brincadeiras com “Princípio, Meio e Fim” (SIC)

Nuno Markl mostrou-se rendido, esta terça-feira, 27 de abril, às brincadeiras dos internautas com cenas da série “Princípio, Meio e Fim”, da SIC.

O humorista está em “delírio” com as “fotomontagens, memes e comentários de Twitter” que tem recebido por parte dos fãs da série da SIC. Por isso, no perfil de Instagram, um dos autores de “Princípio, Meio e Fim” partilhou duas das imagens que representam a “comunidade entusiasta”.

“Todas as semanas deliro com memes, fotomontagens, comentários de Twitter, e a observação de detalhes feitos pelos fãs do ‘Princípio, Meio e Fim’. É o tipo de comunidade entusiasta que uma pessoa sonha gerar com o seu trabalho e que só tinha sentido a sério, no que toca a televisão, com a série ‘1986’”, referiu.

“Este será sempre um programa que irá dividir opiniões e ninguém é melhor por gostar dele ou pior por não gostar. Mas enquanto peça desta engrenagem é maravilhoso ver o investimento nele por parte de quem gosta”, prosseguiu.

No final, Nuno Markl avisou que estão por estrear “coisas bastante extremas”. “Nem imaginam o que ainda para aí vem nas próximas três semanas. Vou só dizer que vêm aí coisas bastante extremas – seja para os atores, seja para os gajos em fato-macaco!”

A série “Princípio, Meio e Fim” vai para o ar na SIC aos domingos à noite. Além de Nuno Markl, deste elenco também fazem parte Bruno Nogueira, Salvador Martinha, Jéssica Athayde, Albano Jerónimo, Filipe Melo, Nuno Lopes e Rita Cabaço.