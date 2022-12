Nuno Markl divertiu os seus seguidores ao partilhar uma divertida tentativa de sessão fotográfica natalícia com as suas cadelas, Chiclete e Flor.

Através do seu perfil de Instagram, o radialista publicou um conjunto de imagens que contam com as cadelas como protagonistas.

“Uma foto com a Chiclete. Outra foto com a Flor. E, de repente, tudo se descontrolou. Por causa da Chiclete”, escreveu como legenda.

Na caixa de comentários foram várias as reações deixadas pelos internautas.