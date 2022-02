Nuno Markl partilha fotos das férias com a namorada

Nuno Markl partilhou, este sábado, 24 de julho, fotografias das férias ao lado da namorada, Teresa. “Chegou a altura de esvaziar o colchão insuflável”, afirmou.

O radialista, de 50 anos, esteve a passar uns dias de férias com a companheira. No perfil de Instagram, o locutor da Rádio Comercial confessou que este tempo de descanso passou rápido.

“Uma semana de trabalho chega a demorar um mês a passar, enquanto que uma semana de férias é coisa para durar um dia. Mas um dia que sim senhor. Mas pronto: chegou a altura de esvaziar o colchão insuflável”, escreveu.

Antes destas férias, os dois aproveitaram um fim de semana romântico no hotel The Oitavos. Entre o sol e a piscina e as refeições do “chef”, o casal divertiu-se sob um calor abrasador.

“Um fim de semana precioso – e onde pude, finalmente, testar e ficar fã para a vida de sanitas com lavagem automática. Que sonho. Vou ter de instalar isto em casa!” brincou Nuno Markl, na altura.