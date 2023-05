Nuno Markl recorda “Como é que o bicho mexe”, de Bruno Nogueira, na pandemia

Três anos depois de “Como é que o bicho mexe”, Nuno Markl recordou o projeto de Bruno Nogueira na pandemia.

“Faz hoje três anos, foi Natal em maio. O @corpodormente – o primeiro amigo que vi ao vivo, à porta da minha casa, após meses de confinamento – foi ter comigo à Parede e de lá partimos de carro para ver as luzes de Natal que tínhamos pedido aos espectadores do ‘Como É Que O Bicho Mexe’ que pusessem nas janelas. Ainda me lembro de o Bruno dizer, antes de começar o directo, ‘o melhor é não falarmos nas luzes, caso ninguém as tenha posto’”, começou por escrever.

“A dada altura, difícil era encontrar um sítio que não as tivesse. Fomos ter com o elenco dos diretos ao Coliseu numa viagem tão incrível que parecia que estava a ser sonhada”, continuou.

O apresentador fez, ainda, referência à namorada, uma vez que a conheceu por intermédio dos diretos protagonizados pelo amigo: “Por esta altura, a @whatteresadrew já me tinha mandado uma mensagem, mas eu ainda não sabia que ela existia – ainda faltava uma semana para eu lhe responder”.

Recorde-se que Nuno Markl declarou-se à namorada, Teresa Sacramento, na quinta-feira, 11 de maio, a propósito dos três anos de namoro.